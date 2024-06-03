Видатки держбюджету на соціальну допомогу збільшаться на 7%. У яких сферах зростуть найбільше?

Видатки бюджету на соціальну допомогу цього року збільшаться на 7,14%, загалом вони складуть 183 млрд грн проти 170,8 млрд грн торік.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на відповідні підрахунки Міністерства фінансів.

Кого торкнеться збільшення видатків

Найбільшими темпами зросте фінансування:

допомоги малозабезпеченим сім’ям – на 77% (усього – 20,2 млрд грн);

субсидій на оплату ЖК-послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу – на 64% (31,5 млрд грн);

допомоги на дітей одиноким матерям – на 63% (1,9 млрд грн);

пільг на оплату ЖК-послуг – на 61% (17,7 млрд грн);

допомоги дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування – на 49% (2,4 млрд грн);

допомоги дітям, над якими встановлено опіку чи піклування – на 44% (4,6 млрд грн).

Загалом соціальною допомогою охоплено близько 5 млн громадян.

Соцвиплати в Україні

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в умовах зростання кількості людей, що потребують підтримки, уряд готує перехід від пострадянської моделі соцзахисту до ефективної соціальної політики.

За його словами, нова соцполітика починається насамперед із соціальної послуги. І в разі потреби доповнюється адресною соціальною виплатою.

Міністерство соціальної політики розробляє проєкт нового Соціального кодексу, який передбачатиме глобальне переформатування системи соціальних пільг в Україні і зменшення витрат держави на "соціалку" у майбутньому, розповідала очільниця міністерства Оксана Жолнович у жовтні минулого року.

"Тобто я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть, або що всіх позбавлять, і ми не матимемо соціальних виплат. Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, яка буде людині справді потрібна і дієва. Ось це і є новий суспільний договір", – пояснювала очільниця Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, впродовж 2023 року на соціальні виплати із держбюджету направили 450,1 млрд грн, зокрема у грудні – 41,6 млрд грн.