"Газпром" збільшив експорт газу до Європи у травні на 39%

Постачання російського "Газпрому" до Європи в травні 2024 року зросли на 7,3% у добовому обчисленні порівняно із середнім значенням квітня і підскочили майже на 39% порівняно з травнем минулого року.

Про це йдеться в розрахунках Reuters, заснованих на середньодобових даних експорту "Турецьким потоком" та маршрутом через Україну, передає The Moscow Times.

Після припинення постачання газопроводом "Ямал-Європа" та "Північного потоку" єдиними маршрутами транспортування російського газу до Європи залишилися транзит через Україну та одна нитка "Турецького потоку".

Так, постачання "Газпрому" до Європи за травень зросло до 89,5 млн кубометрів з 83,4 млн кубометрів на добу в середньому за квітень.

При цьому, порівняно з травнем минулого року, добовий експорт зріс на 38,8%, з 64,5 млн кубометрів.

"Газпром", який раніше розкривав дані про експорт двічі на місяць, з початку 2023 припинив публікацію статистики.

Постачання "Газпрому" до ЄС ниткою "Турецького потоку" та українським маршрутом у травні попередньо склали близько 2,78 млрд кубометрів, з яких через Туреччину було направлено близько 1,46 млрд кубометрів, або 47,2 млн кубометрів на добу.

Транзит через Україну становив близько 1,31 млрд кубометрів, або в середньому 42,3 млн кубометрів на добу.

Від початку року постачання "Газпрому" до Європи становило близько 13 млрд кубометрів.

Транзит газу через Україну

Нагадаємо, у травні 2022 року "Оператор ГТС України" через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.