Китай вимагає від Росії продавати газ за внутрішніми російськими цінами, – FT

Президент Росії Владімір Путін не зміг домовитися з головою Китаю Сі Цзіньпіном про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" під час свого нещодавнього візиту до Пекіна. це сталося головним чином через вимогу Китаю стосовно ціни майбутніх поставок газу. Так, Китай захотів купувати газ у Росії за внутрішніми російськими цінами, що "сильно субсидуються", що РФ вважала "необґрунтованим".

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає The Moscow Times.

Також Китай дав зрозуміти, що має намір купувати лише невелику частину з 50 млрд кубометрів на рік, які Росія хоче постачати "Силою Сибіру-2".

Через те, що переговори щодо газопроводу зайшли в глухий кут, у ще неопублікованому звіті одного великого російського банку, з яким ознайомилося видання, газопровід було виключено з базового прогнозу для "Газпрому". Це призвело до зниження очікуваного прибутку експортної монополії майже на 15% у 2029 році, коли, згідно з розрахунками банку, газопровід мав бути запущений.

Знижки для Китаю

Росія вже постачає Китаю газ із суттєвими знижками.

Так, згідно з макроекономічним прогнозом Мінекономрозвитку РФ, до 2027 року російські газ для Китаю обходитимуться на 28% дешевше, ніж для споживачів у Європі та Туреччині.

У 2024 році експортна ціна для китайського ринку становитиме $257 за тисячу кубометрів проти $320,3 – для європейського та турецького ринків.

Однак у наступні три роки різниця почне зростати. 2025 року ціна для Китаю буде на рівні $243,7, а для Європи та Туреччини – $320,1, 2026 року – $233 і $320 відповідно, а 2027 року – $227,8 і $315,4.

Газовий експорт Росії в Китай

У Китай Росія експортує газ трубопроводом "Сила Сибіру", максимальна проектна потужність якого – 38 млрд кубометрів на рік. У 2023 році обсяг експорту газопроводом досяг 22,7 млрд кубометрів. "Газпром" очікує виходу "Сили Сибіру" на повну експортну потужність до 2025 року.

Також Росія пропонує Китаю побудувати газопровід "Сила Сибіру-2", яким газ із родовищ в Ямалі поставлятиметься на китайський ринок. Протяжність трубопроводу становитиме 3550 км, у тому числі 950 км мають пройти через територію Монголії.

Однак Китай не бажає інвестувати в новий газопровід і пропонує Росії самостійно сплатити багатомільярдний проєкт, писала The South China Morning Post з посиланням на знайоме із ситуацією джерело в Москві.

При цьому Росія не має вибору, оскільки після фактичної втрати європейського ринку країні нікуди подіти "величезні обсяги" газу. Через це минулого року "Газпром" уже скоротив видобуток на чверть, що стало рекордом в історії експортної держмонополії.

Положення "Газпрому"

Як повідомлялося, раніше видання Reuters писало, що колись найприбутковішій російській компанії "Газпром" загрожує тривалий період поганих фінансових результатів, оскільки компенсувати втрачений ринок Європи збільшенням внутрішніх продажів та експорту до Китаю не вдається.

До того "Газпром" визнав чистий збиток за 2023 рік у розмірі 629,1 млрд руб. ($6,84 млрд) після чистого прибутку 1,23 трлн руб. роком раніше.

Для порівняння, за 2021 рік російський газовий монополіст отримав 2,68 трлн руб. чистого прибутку. Востаннє перед цим "Газпром" фіксував збиток ще у 1998 році.

Доходи "Газпрому" знижуються через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 млрд кубометрів.

Наприкінці травня 2024 року акції російського "Газпрому" на Московській біржі впали до мінімуму з 24 лютого 2022 року, коли після початку вторгнення в Україну обвалився увесь фондовий ринок РФ.