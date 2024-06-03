Кабмін затвердив компенсації за відновлення та будівництво зрошувальних систем. Скільки можна отримати?

Кабінет Міністрів схвалив рішення про компенсацію вартості відновлення та будівництва меліоративних систем для організацій водокористувачів.

Відповідна постанова №628 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів" була ухвалена на черговому засіданні уряду.

Які компенсації передбачені

Сільгосптоваровиробники, які викорстовують меліоровані землі, можуть отримати до 50% компенсації вартості витрат за проведення робіт з реконструкції та модернізації наявних або будівництва нових меліоративних систем.

Організації водокористувачів можуть отримати до 50% компенсації за відновлення насосних станцій.

Розмір допомоги для сільгоспвиробників складатиме не більше 26,5 тис. грн на 1 гектар оброблюваних угідь, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація, без урахування вартості дощувальних машин.

Бюджетна дотація надається за проведення робіт та прийняті в експлуатацію меліоративні системи за період з 1 листопада 2023 року до 31 жовтня 2024 року.

Заявку на отримання бюджетних коштів та документи до неї сільгосптоваровиробники можуть подати через Державний аграрний реєстр.