Росія за весну знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Це потужність півтора ЗАЕС

Енергосистема України за час весняних обстрілів з боку Росії втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Про це повідомила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає LIGA.net.

"Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом'якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації", – сказала Матернова.

Із березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України.

Голова "Укренерго" Володомир Кудрицький заявив, що цього тижня, з 3 до 9 червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

Атаки на енергосистему України

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.