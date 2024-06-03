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Нацбанк продав рекордний обсяг валюти з початку року на тлі падіння курсу гривні

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долар
Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень з 27 по 31 травня зріс до $1,08 мільярда, порівняно із $684 млн тижнем раніше.

Зокрема, НБУ продав минулого тижня на міжбанківському ринку $1,09 млрд для підтримки курсу гривні, а купив – лише $10 млн, свідчать дані на сайті регулятора.

Обсяг тижневого продажу валюти став рекордним із жовтня минулого року, коли НБУ відмовився від фіксованого курсу гривні і перейшов до режиму керованої курсової гнучкості.

Загалом у травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.

Продаж валюти Нацбанком у травні 2024 року.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $11,3 мільярда, а купив – $0,12 млрд.

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Як повідомлялося, попри інтервенції Нацбанку, курс гривні минулого тижня впав до історичного мінімуму щодо долара США та євро.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 3 червня, на рівні 40,5373 грн/$, порівняно із 40,5001 грн/$ у п'ятницю. Водночас курс гривні до євро впав на 17 копійок – до 43,9850 грн за євро.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Герхард
    А що там з неймовірним зростанням жирів у маслі, про яке ще недавно ******* Мінекономіки та НБУ?

    Все - пердячий газ та потужне зростання скінчилися?
  • vitalii bashtovyi 75d7e0f0
    Тримають долар як при Янику.

    Володимир Зеленський під час наради на Закарпатській митниці 9 липня 2019 р.: "Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося".
  • vitalii bashtovyi 75d7e0f0
    всеодно якось буде винен Порошенко - я поки не знаю як але вони придумають.
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