Нацбанк продав рекордний обсяг валюти з початку року на тлі падіння курсу гривні

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень з 27 по 31 травня зріс до $1,08 мільярда, порівняно із $684 млн тижнем раніше.

Зокрема, НБУ продав минулого тижня на міжбанківському ринку $1,09 млрд для підтримки курсу гривні, а купив – лише $10 млн, свідчать дані на сайті регулятора.

Обсяг тижневого продажу валюти став рекордним із жовтня минулого року, коли НБУ відмовився від фіксованого курсу гривні і перейшов до режиму керованої курсової гнучкості.

Загалом у травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $11,3 мільярда, а купив – $0,12 млрд.

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Як повідомлялося, попри інтервенції Нацбанку, курс гривні минулого тижня впав до історичного мінімуму щодо долара США та євро.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 3 червня, на рівні 40,5373 грн/$, порівняно із 40,5001 грн/$ у п'ятницю. Водночас курс гривні до євро впав на 17 копійок – до 43,9850 грн за євро.