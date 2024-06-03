Відкриті дані: Мінцифри запускає платформу Data+ для співпраці бізнесу та громадськості

Міністерство цифрової трансформації України запускає комунікаційну платформу Data+, щоб забезпечити системний діалог між розпорядниками та користувачами відкритих даних на регулярних тематичних зустрічах.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Платформа Data+ об'єднає для співпраці всіх стейкхолдерів сфери відкритих даних: представників державних органів, бізнесу, медіа, експертів і громадських активістів.

Доступні можливості

Учасники платформи зможуть:

долучатися до розроблення політики відкритих даних;

вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

сприяти міжнародній співпраці та обміну досвідом в open data сфері.

Перша зустріч учасників Data+ відбудеться в другій половині червня. Щоб приєднатися, необхідно заповнити форму за посиланням.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України та Міністерство цифрової трансформації запускають спільний проєкт, який спростить обмін документами між банками, їхніми клієнтами та держателями державних реєстрів.

У травні стало відомо, що в Києві відкриють другий у світі Центр глобальних урядових технологій (GovTech-центр) Всесвітнього економічного форуму.