Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії у травні. Найбільше – з Угорщини

У травні Україна імпортувала рекордні 448 тисяч МВт-год електроенергії з країн ЄС та Молдови.

Це майже вдвічі більше, ніж у квітні, свідчать підрахунки галузевого видання ExPro.

Найбільше імпорту залучалось на 20 годину доби – в середньому 1394 МВт.

Найбільшу частку у структурі імпорту зайняла Угорщина – 45,8%, найменшу – Молдова (7%).

Водночас експорт електроенергії з України у травні впав втричі – до 3878 МВт-год, а з 12 травня експорт взагалі припинився.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року імпорт електроенергії в Україну збільшився на 34%, порівняно з березнем, – до 225 тис. МВт-год. Водночас експорт електроенергії у квітні впав у 10 разів – до 12 тис. МВт-год.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, внаслідок останніх ворожих обстрілів Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Через це Міненерго закликає підприємства використовувати всі можливості для імпорту електроенергії, щоб уникнути потенційних обмежень у споживанні.