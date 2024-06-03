"Укрнафта" почала будівництво нової свердловини на північному сході України. Буріння виконується власним верстатом.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

Свердловина запланована як розвідувальна. Проєктна глибина об'єкта складає 3314 метрів. Метою є дістатися продуктивних горизонтів візейських відкладів.

Закінчення будівництва заплановано на серпень 2024 року.

Водночас, нагадав Корецький, на заході України закінчується монтаж ще одного власного верстату для буріння нової свердловин.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" збільшила добовий дебіт нафтової свердловини в 25 разів після проведення гідророзриву пласта.

До того "Укрнафта" вперше за 11 років провела велике 3D сейсмічне дослідження родовища площею 98 кв. кілометрів.