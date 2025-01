США продовжили митні пільги на імпорт української сталі ще на рік

Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила у соцмережі Х.

"Важливий крок США у підтримці українських виробників сталі. Президент США призупинив дію тарифів (додаткових 25%) на імпорт сталі з України на 1 рік", – написала очільниця Мінекономіки.

Вона уточнила, що це рішення включає призупинення тарифів на сталеві вироби з України, які зазнали подальшої обробки в країнах-членах ЄС та експортуються до США.

"Ми щиро вдячні за це рішення, оскільки металургія зазнала одного з найбільших ударів від російського вторгнення як з точки зору втрати виробничих потужностей через системні обстріли та руйнування, так і проблем з експортною логістикою. Рішення США є вагомим внеском у відновлення галузі", – додала Свириденко.

An important step from U.S. in supporting Ukrainian 🇺🇦 steel producers. The proclamation by U.S. President @POTUS suspended the tariffs set (the additional 25%) for the import of steel from Ukraine for 1 year. It includes the suspension of tariffs on steel articles from Ukraine…