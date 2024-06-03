Арештовані активи передаватимуть в управління іноземцям: АРМА анонсувала зміни до законодавства

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціюватиме зміни до законодавства, які б дозволили іноземним компаніям брати участь у відкритих конкурсах на обрання управителя арештованого майна.

Про це його голова Олена Дума заявила під час зустрічі з членами Американсько-Української Ділової Ради (USUBC), повідомляє пресслужба АРМА.

Під час зустрічі голова виконавчого комітету USUBC - директор з глобального розвитку бізнесу та спеціальних проєктів Amsted Rail Company Ерік Люман зауважив, що американський бізнес зацікавлений в управлінні арештованими активами. Однак для участі в конкурсах іноземні компанії зобов'язані мати представництво в Україні.

"Ми ініціюємо зміни до законодавства аби дати можливість іноземним компаніям подавати заявки на участь в наших прозорих Конкурсах на обрання управителя арештованим майном", – заявила голова АРМА.

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Водночас вона зауважила, що частиною активів наразі АРМА не може ефективно управляти через іншу законодавчу норму, яка вимагає надання дозволу власника майна на управління цим активом. Відтак, вона закликала внести відповідні зміни до законодавства.

Як повідомлялося, за даними ДБР станом на кінець 2023 року, до Агентства з розшуку та менеджменту активами (АРМА) передано російських активів на десятки мільярдів гривень.