Шмигаль анонсував повернення податкових пільг на імпорт генераторів та обладнання для енергетики

Кабінет Міністрів доручив розглянути можливість скасування ввізного мита й ПДВ на імпорт енергетичного обладнання та комплектуючих до нього.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram зі підсумками наради з відновлення енергетики.

"Розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", – написав прем'єр.

За його словами, уряд зі свого боку працює над децентралізацією енергосистеми.

"Говоримо з партнерами про поставки дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень – насамперед для прифронтових регіонів", – зазначив Шмигаль.

Голова уряду додав, що за підсумками нараду доручено опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання, а Міненерго спільно з партнерами має опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.

Нагадаємо, імпорт енергетичного обладнання, у тому числі генераторів та акумуляторних систем, вже звільняли від сплати ПДВ та мита у 2022 році. Однак дія цієї норми спливла 1 травня 2023 року і податки для таких товарів повернули.

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Як повідомлялося, у травні Шмигаль обіцяв протягом наступного півріччя суттєво децентралізувати енергосистему України.

Раніше голова "Укренерго" Волдимир Кудрицький зазначав, що промисловим споживачам електроенергії було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для підвищення стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі України.

Він пояснив, що разом із відновленням пошкоджених внаслідок російських атак об'єктів потрібно будувати й нові електростанції. Вони мають замінити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені і їх відновлення займе дуже багато часу.

Згодом глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що "Нафтогаз" готовий надавати інфраструктуру своїх підприємств для оперативного під’єднання газових установок виробництва електроенергії та забезпечити їх необхідним обсягом природного газу.