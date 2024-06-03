Українцям порадили готуватися до постійних відключень електроенергії протягом кількох років
Про це на брифінгу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає Інтерфакс-Україна.
"Наразі загальна ситуація – це нестача генеруючих потужностей у системі, але все, що ми можемо робити – це звикати до сприйняття цього (обмежень енергопостачання, – ред.) як нормального стану речей на тривалий час", – сказав експерт.
За його словами, у найближчі два роки необхідно максимально посилити енергосистему, щоб у наступні приблизно три роки "відновити генерацію до ситуації, коли обмежень взагалі не буде".
"До цього ми живемо в режимі обмежень на 4-6 годин протягом доби по всій країні, а для Києва цей термін становить 6-8 годин протягом доби. Відключення не будуть щоденними, це залежатиме від великої кількості параметрів, зокрема й від погодних умов", – уточнив Харченко.
За його прогнозом, найважчими будуть липень і перші дві декади серпня, коли існуватиме максимальна потреба в електроенергії для систем охолодження, зокрема для промисловості, у тому числі харчової.
Харченко пояснив, що витрати електроенергії зростатимуть, а водночас продовжиться ремонтна кампанія як необхідний елемент підготовки до опалювального сезону.
"Найгірший сценарій на зиму в моєму розумінні – це обмеження споживачів від 6 до 10 годин на добу, але водночас працює критична інфраструктура, зокрема ключові оборонні підприємства. Я б сказав, що нас очікує помірно складна зима. Складніша, ніж остання, але більш передбачувана і комфортна, ніж передостання", – висловив думку директор ЦДЕ.
Більшу, ніж в інших регіонах, тривалість обмежень у Києві Харченко пояснив великою кількістю в ньому як у столиці критичної інфраструктури, яку живлять пріоритетно, тому менше ресурсу з виділених лімітів залишається всім іншим споживачам.
Як повідомлялося, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.