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Польські фермери відновлять блокаду першого пункту пропуску на кордоні з Україною. Поки що – на два дні

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протест,польща,фермери

Польські фермери з 10 години ранку вівторка, 4 червня, планують знову заблокувати рух вантажних авто через пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне".

Наразі акцію протесту заявлено терміном на два дні – до другої половини дня 6 червня, повідомляє Державна митна служба України.

"Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту, які розпочалися у лютому.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    о, знов грошики з рашкі підкотились...
  • Лис Микита 4754e778
    На це раз що?Біо-слимаки з україно-американських біолабораторій таємно прокрались в Польщу і поїли всю клубніку?
  • Дужан Міхал
    Що на цей раз? Начебто блокуванням нашого кордону будуть вимагати в свого уряду підняти закупівельну ціну на полуницю. Бо в цьому році вона подешевшала. А може погоду гарну вимагатимуть. Хзна. Раніше поляки хатєлки в костьолі у Бога випрошували. Зараз вимагають на польсько-українському кордоні. В Бога вже не вірують.
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