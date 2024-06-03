Cуд передав столичний ТРЦ Gulliver Поліщука в управління АРМА, власник готує апеляцію (оновлено)

Шевченківський районний суд міста Києва 3 червня передав майно ТРЦ "Гулівер" в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Відповідне рішення слідчий суддя ухвалив, задовольнивши клопотання Офісу генпрокурора, повідомляє пресслужба суду.

"Водночас, прокурором в судовому засіданні було уточнено вимоги клопотання в частині вирішення питання виключно передачі майна в управління АРМА, а не для реалізації, а відтак дозвіл на реалізацію зазначеного майна слідчим суддею не надавався", – зазначається у повідомленні.

Крім того, своєю ухвалою суд зобов'язав АРМА здійснювати періодичні перевірки (не рідше одного разу на місяць) ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.

Своєю чергою у пресслужбі ТРЦ повідомили, що планують оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що це рішення було ухвалено не на підставі фактичних обставин справи, а через імовірний тиск на суддів... Менеджмент БФК Gulliver у правовому полі буде продовжувати відстоювати свою позицію в апеляційному суді", – повідомила пресслужба БФК Gulliver.

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Як повідомлялося, у квітні Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.

Це клопотання подане в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.

Кому належить МФК "Гуллівер" у Києві

Раніше журналісти програми "Схеми" підтвердили причетність бізнесмена Віктора Поліщука до МФК "Гуллівер". Сам Поліщук раніше публічно заперечував, що є власником "Гуліверу". Офіційно торгівельно-розважальним та бізнес-центром керує його дружина Лілія Різва, а формальним власником компанії "Три О" (юридична назва комплексу) в реєстрі вказаний її двоюрідний брат.

Втім, журналісти отримали договір поруки за кредитами на будівництво ТРЦ, підписаний самим Поліщуком. Згідно з документом, Віктор Поліщук справді особисто поручився повернути держбанкам щонайменше $207 мільйонів у разі, якщо компанія "Три О" порушить свої зобов'язання перед "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

Станом на 2024 рік він заборгував цим банкам близько 14 мільярдів гривень. Однак державні банки замість спроб стягнути кошти чи нерухомість надають фірмі Поліщука щедрі розстрочки.

Остання реструктуризація з суттєвими поступками перед структурами Поліщука щодо умов кредиту відбулась вже за часів Зеленського – у 2020 році. Вона передбачає відтермінування погашення боргів ще на чверть століття – аж до 2044 року. При цьому процентну ставку по кредиту знизили майже втричі – вона тепер складає лише 3,65% річних як у гривні, так і доларах.

Втім, попри такі пільгові умови для власника "Гуліверу", з початку 2022 року він взагалі припинив повертати гроші державі. Щомісячні виплати поновилися лише у 2023 році, і те не в повному обсязі.

На початок 2024 року власник "Гуліверу" протермінував план погашення боргу на близько 500 мільйонів гривень із загальних 14 млрд грн, які він ще має повернути "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".