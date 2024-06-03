Путіну бракує грошей на війну: Російська влада підвищить податки на видобуток золота та алмазів

Російський Мінфін запропонував з 2025 року запровадити надбавку до податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) для золота у розмірі 10% від перевищення світової ціни рівня $1900 за унцію.

Російський уряд сподівається завдяки цьому додатково зібрати до федерального бюджету 25,5 мільярда рублів на рік або 77 млрд рублів за трирічний період 2025-2027 років, повідомляє російська редакція Forbes із посиланням на внесений урядом РФ до Держдуми законопроєкт.

Крім цього, пропонується збільшити адвалорну ставку податку при видобуванні алмазів та іншого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння з 8% до 8,4%. Це дасть додатковий прибуток бюджету у розмірі 2,1 млрд рублів на рік або 6,5 млрд рублів за три роки.

Щодо коксівного та енергетичного вугілля законопроєкт пропонує встановити додаткову надбавку до ставки у розмірі 10% від перевищення ціни в портах Далекого Сходу над встановленим граничним значенням.

Крім того, пропонується збільшити з 4,8% до 6,7% податок на видобуток залізної руди та з 7 до 15,5 – рентний коефіцієнт при розрахунку податку для апатит-нефелінових, апатитових та фосфоритових руд. Також пропонується запровадити коефіцієнт у розмірі 8,8 для калійних солей. Це має принести до федерального бюджету РФ ще близько 23,1 млрд рублів на рік.

Крім того, уряд РФ пропонує ввести акциз на природний газ, що купується для виробництва аміаку, у розмірі 2400 рублів за 1000 кубометрів. За розрахунками Мінфіну, надходження від цього акцизу за період з 2025 по 2027 рік складе 130 млрд рублів.

Більшість надходжень (83%) від цих податків спрямовуватимуть саме до федерального бюджету, решту 17% – у бюджети регіонів.

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Як повідомлялося, російський уряд підвищив прогноз видатків федерального бюджету на 2024 рік на 522 млрд рублів і знизив прогноз доходів на 2,8 млрд рублів. Відтак, прогноз дефіциту федерального бюджету РФ підвищено до 2,12 трлн рублів (1,1% ВВП) із запланованих раніше 1,6 трлн рублів (0,9% ВВП).

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

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