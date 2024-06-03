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Завтра дефіцит електроенергії зросте, споживання обмежуватимуть впродовж всієї доби, – "Укренерго"

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Завтра, 4 червня, з 00:00 і впродовж доби по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

Як повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Дефіцит електроенергії прогнозується впродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж сьогодні. Причина – зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту", – наголошується у повідомленні.

Відтак, ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області впродовж усієї доби.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових і побутових споживачів графіки погодинних відключень", – додали в "Укренерго".

Своєю чергою у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК уточнили, що завтра впродовж всієї у Києві, на Київщині, Одещині та Донеччині доби діятимуть графіки відключень. 

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Як повідомлялося, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

Автор: Михайло Орлюк

Топ коментарі

  • Serhiy Liubchenko
    По перше.Вночі генерації АЕС повинно вистачати з головою, бо генерація від АЕС вночі завжди була надлишковою, тому і нічний тариф був введений. По друге, якщо зараз електроенергія з АЕС, то чому вона така дорога стала? Якщо за рахунок населення хочуть відновити обладнання, то як я розумію ми повинні стати акціонерами і потім отримувати дохід, бо якось при мораторії на підвищення, вже вдруге підвищити ціни до рівня вище за ЄС, повинне бути якесь логічне пояснення. Бо «янелох» зараз сприймається як «ви всі лохи».
  • Alexey G
    Шо за бред?Яка спека - одна доба 25 градусів?Шо воно верзе? Таке враження,що енергетики немає взагали.Чому міненерго ховається?Якщо приватних обленерго та генерации компанії банкрути - треба так і говорити.Націоналізація,санація і тоді хоча проявитися напрямок дій.Брешуть цілодобово та й все.
  • CryptoShorts
    Щось вони гонять: завтра спека? А що ці гандони скажуть, коли температура триматиметься вище 30 тижнями??
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