Завтра дефіцит електроенергії зросте, споживання обмежуватимуть впродовж всієї доби, – "Укренерго"

Завтра, 4 червня, з 00:00 і впродовж доби по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

Як повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Дефіцит електроенергії прогнозується впродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж сьогодні. Причина – зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту", – наголошується у повідомленні.

Відтак, ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області впродовж усієї доби.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових і побутових споживачів графіки погодинних відключень", – додали в "Укренерго".

Своєю чергою у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК уточнили, що завтра впродовж всієї у Києві, на Київщині, Одещині та Донеччині доби діятимуть графіки відключень.

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Як повідомлялося, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.