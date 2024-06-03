У Мінекономіки анонсували початок роботи першої наглядової ради "Енергоатома"

Найближчими тижнями має завершитись конкурсний відбір і буде сформована наглядова рада НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає пресслужба міністерства.

"Зараз ми завершуємо процедури відбору кандидатів у наглядову раду однієї з найбільших державних компаній – "Енергоатому". Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств проводить співбесіди з відібраними кандидатами. Впродовж найближчих тижнів незалежна наглядова рада має бути створена", – сказав Соболев.

Він зауважив, що від корпоратизації НАЕК "Енергоатом" і формування наглядової ради залежить реалізація багатьох великих стратегічних проєктів та залучення інвестицій.

Як повідомлялося, Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств оголосив конкурс з відбору незалежних кандидатів на посади членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом" у лютому, документи від кандидатів приймали до 4 березня.

Що відомо про корпоратизацію "Енергоатома"?

29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціонерне товариство, яке є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства та повністю належить державі.

Цим же рішенням Кабмін призначив Петра Котіна виконуючим обов’язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом", а Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця – виконуючими обов’язки членів правління компанії.

Корпоратизацію "Енергоатома" передбачає закон "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", підписаний президентом Володимиром Зеленським у березні 2023 року.

Нагадаємо, корпоратизація "Енергоатому" також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.