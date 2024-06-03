"Укрнафта" шукає інвесторів для відновлення роботи 30 ліквідованих свердловин

"Укрнафта" почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.

Про це розповів заступник директора "Укрнафти" Володимир Гришаненко, передає пресслужба компанії.

Він нагадав, що ревіталізація свердловин дозволяє підвищити видобуток.

Наразі спеціалісти компанії за підсумками аудиту виявили 4222 ліквідованих свердловини, які є власністю "Укрнафти". З них 2100 знаходяться у межах спецдозволів "Укрнафти", а з цих двох тисяч 700 – в межах контурів запасів. Тобто, можна їх відновлювати та отримувати додатковий видобуток.

"План на 2024 рік – розпочати відновлення 30 свердловин шляхом буріння бокових стовбурів. Вже є зацікавлені компанії, які отримали доступ до бази геологічних даних по цих свердловинах", – зазначив Гришаненко.

Він уточнив, що "Укрнафта", як власник свердловини та спецдозволу, має усю необхідну інфраструктуру, здійснює видобуток та оперує видобутими вуглеводнями. Інвестор отримуватиме кошти за рахунок генерації кешфлоу відновленою свердловиною.

Заступник директора додав, що угоди для відновлення видобутку укладатимуть за принципами Risk Service Agreement: інвестор зобов'язується провести роботи з відновлення видобутку (власними силами або шляхом залучення підрядників), а "Укрнафта" здійснюватиме операційний контроль.

Інвестор отримує 70% коштів, які генерує відновлена свердловина, поки не поверне вкладені інвестиції. Після цього він отримуватиме 50% коштів.

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Як повідомлялося, "Укрнафта" за 2023 рік ввела в експлуатацію 8 нових свердловин на Заході та Сході України, сукупним дебітом у 238 тонн нафти за добу.

До того повідомлялося, що "Укрнафта" пропонує 21 родовище в спільну розробку й запрошує інвестиційні та видобувні компанії до співпраці. Зокрема, йдеться про 10 родовищ на заході та 11 – на сході України.