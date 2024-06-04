Імпорт товарів впав у травні на 7%, але все одно перевищив експорт на $1,7 мільярда, – Мінекономіки

Експорт з України у вартісному вираженні у травні зменшився на 0,5% – до $3,34 млрд, водночас імпорт впав одразу на 7% – до $5,1 млрд.

Про це заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив, що фізичні обсяги експорту склали 12,2 млн тон, що на 6,9% менше, порівняно з квітнем. Це пов’язано із тим, що у травні традиційно зменшується експорт зернової продукції минулорічного врожаю.

"Так у травні цього року маємо експорт кукурудзи на 452 тисячі тон менше, ніж в квітні (3,6 млн тонн) та пшениці на 285 тисяч тон менше (1,6 млн тонн). Натомість маємо істотний приріст експорту металургії: напівфабрикати 184 тисячі тонн (+40% відсотків у порівнянні до квітня); плоский прокат – 117 тисяч тонн (+17%), труби безшовні – 51 тисяча тонн (+50,2%)", – зауважив Качка.

Він додав, що морським транспортом у травні експортовано 8,5 млн тон, що на 1 млн менше, ніж в квітні. Натомість відновлюється експорт автомобільним транспортом – 896 тисяч тон, на 10,7% більше, ніж у квітні.

"Такі ж і географічні тенденції. Експорт до ЄС зростає – $1,87 млрд (+1,7%). При цьому експорт до Польщі зріс на 12% у порівнянні до квітня і склав $365,8 млн. Натомість експорт до Китаю в травні був на 30% менший, ніж в квітні – $256 млн. Це пояснюється тим, що основним експортним товаром о Китаю є кукурудза", – зазначив торговий представник.

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Як повідомлялося, за даними Державної митної служби України, упродовж січня-квітня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $21,9 млрд, а експортували – лише на $13,4 млрд.

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, імпортували в Україну товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.