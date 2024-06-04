"Укрзалізниця" з початку року збільшила перевезення вантажів на 30%
"Укрзалізниця" за січень-травень 2024 року перевезла 75,4 млн тонн вантажів, що на 30% більше аналогічного періоду 2023 року. Експортні перевезення за звітний період зросли на 57% – до 38 млн тонн.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"За підсумками п'яти місяців маємо досить вагомі показники як у загальних обсягах перевезень, так і в стратегічному для країни експортному сполученні. Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зернових. Готові й надалі повністю забезпечувати економіку країни та потреби бізнесу в перевезеннях", – сказав голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.
Зокрема, за п'ять місяців 2024 року перевезено:
- у внутрішньому сполученні – 32,9 млн тонн, (+6,7%);
- на експорт – 38 млн тонн (+57%);
- на імпорт – 4,3 млн тонн (+68,5%).
Лідерами за обсягами перевезень у січні-травні стали:
- залізна і марганцева руда – 19,3 млн тонн;
- зернові вантажі – 18,8 млн тонн;
- кам’яне вугілля – 11,5 млн тонн;
Раніше повідомлялося що впродовж січня-квітня 2024 року "Укрзалізниця" на власних потужностях відремонтувала 7 088 вантажних вагонів.
Загалом у 2024 році "Укрзалізниця" планує відремонтувати 19 тис. вантажних вагонів.