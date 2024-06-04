"Укрзалізниця" з початку року збільшила перевезення вантажів на 30%

"Укрзалізниця" за січень-травень 2024 року перевезла 75,4 млн тонн вантажів, що на 30% більше аналогічного періоду 2023 року. Експортні перевезення за звітний період зросли на 57% – до 38 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"За підсумками п'яти місяців маємо досить вагомі показники як у загальних обсягах перевезень, так і в стратегічному для країни експортному сполученні. Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зернових. Готові й надалі повністю забезпечувати економіку країни та потреби бізнесу в перевезеннях", – сказав голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Зокрема, за п'ять місяців 2024 року перевезено:

у внутрішньому сполученні – 32,9 млн тонн, (+6,7%);

на експорт – 38 млн тонн (+57%);

на імпорт – 4,3 млн тонн (+68,5%).

Лідерами за обсягами перевезень у січні-травні стали:

залізна і марганцева руда – 19,3 млн тонн;

зернові вантажі – 18,8 млн тонн;

кам’яне вугілля – 11,5 млн тонн;

Раніше повідомлялося що впродовж січня-квітня 2024 року "Укрзалізниця" на власних потужностях відремонтувала 7 088 вантажних вагонів.

Загалом у 2024 році "Укрзалізниця" планує відремонтувати 19 тис. вантажних вагонів.