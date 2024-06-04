Естонія передає Україні енергоблок, який забезпечить світлом 150 тисяч українців
Естонія передає Україні енергоблок, який забезпечуватиме електроенергією близько 150 тис. українців,
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з естонським колегою Маргусом Цахкною, передає Інтерфакс-Україна.
"Я особливо дякую Маргусу, уряду Естонії та всім естонцям за підтримку відновлення України практичними кроками вже сьогодні. Йдеться про об'єкти інфраструктури в Житомирській області, а також критично важливу допомогу енергосистемі. Естонія передає Україні енергоблок, який забезпечить електроенергією приблизно 150 тис. українців", – повідомив Кулеба.
Чому відключають світло
Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.
Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.