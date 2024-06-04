"Роскосмосу" не вистачає грошей на нові супутники

Російська державна корпорація "Роскосмос" не може зробити чотири з шести геостаціонарних супутників, які забезпечують роботу каналів зв'язку між Росією та її "дружніми" країнами.

Про це заявив директор департаменту перспективних програм та проєкту "Сфера" корпорації Сергій Прохоров, передає The Moscow Times.

"Із шести апаратів, які мають бути замовлені в держкорпорації, замовлені лише два: один – із боку "Газпром космические системы", другий – з боку ДПКС (ФГУП "Космическая связь")", – сказав Прохоров.

За його словами, решту супутників "Роскосмос" не може почати виготовляти через відсутність фінансування.

Росія і космос

Президент РФ Владімір Путін у ході послання до Федеральних зборів у лютому цього року доручив виділити на розвиток високошвидкісного супутникового інтернету 116 млрд руб. до 2030 року. Також фінансування супутникових проєктів було прописано у презентації нацпроекту "Економіка даних". У документі йшлося, що до 2030 року на фінансування угруповання супутникового зв'язку буде направлено 80,1 млрд руб. і ще 36,2 млрд руб. на угруповання супутникового зв'язку "Скіф" для розгортання апаратів на середній орбіті.

Щоб апарати з'явилися на орбіті, необхідне замовлення на них із боку операторів супутникового зв'язку. У Мінцифри РФ заявили, що виділяють кошти операторам на замовлення супутників у "Роскосмосу".

У лютому цього року повідомлялося, що "Роскосмос" після втрати 80% доходів від співпраці з іноземними партнерами через санкції та розв’язану Путіним війну в Україні, планує виставити на продаж непрофільні активи загальною вартістю понад 11,4 млрд руб.

Наприкінці минулого року голова "Роскосмосу" Юрій Борисов розповідав, що держкорпорація втратила контракти на 180 млрд руб. із 230 млрд руб. після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Він визнав, що за підсумками 2023 року "Роскосмос" залишиться збитковим.

Минулого року "Роскосмос" здійснив лише 19 пусків ракет – на 3 менше, ніж у перший рік повномасштабної війни. Порівняно з довоєнним 2021 роком, кількість запусків впала на чверть, або 6 одиниць, а якщо порівняти з початком 2000-х років – практично вдвічі.