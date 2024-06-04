Польські протестувальники знову заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України в пункті пропуску Рава-Руська – Гребенне на кордоні з Польщею.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

"Заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На в'їзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину", – сказано в повідомленні.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.

Про плани блокування повідомлялося заздалегідь.

Наразі акцію протесту заявлено терміном на два дні – до другої половини дня 6 червня.

Пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту, які розпочалися в лютому.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте в нашому матеріалі: "Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу".