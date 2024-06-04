Кабмін дозволив будувати дороги до індустріальних парків за кошти держбюджету. Про які суми йдеться?

Засновники індустріальних парків в Україні отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або компенсацію витрат на підключення до електромереж.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 червня.

"Це сума до 150 млн грн, що покриватиме до половини витрат, а для деокупованих територій – до 80% витрат", – сказав Шмигаль.

Наразі в Україні вже зареєстровано 81 індустріальний парк.

"Очікуємо, що процес прискориться, і ці майданчики залучатимуть значні обсяги внутрішніх та зовнішніх інвестицій", – додав прем'єр.

У середині травня Міністерство економіки України презентувало каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Раніше Кабмін затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державного стимулювання створення індустріальних парків. У бюджеті на 2024 рік на це передбачено 1 млрд грн.