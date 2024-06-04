"Укрзалізниця" збільшила перевезення пасажирів. Найпопулярнішим став маршрут із Києва до Чопа

За травень 2024 року "Укрзалізниця" в травні 2024 року перевезла майже 2,2 млн пасажирів у внутрішньому сполученні та майже 200 тис. – у міжнародному. Зростання, таким чином, склало 22% та 21% відповідно порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Лідером став маршрут Київ – Чоп, який зріс на 221%. Це стало результатом розвитку станції Чоп як хабу між внутрішніми та міжнародними поїздами, зокрема відкриття альтернативного варіанту подорожі до Будапешта та Відня після запуску поїздів №367/745 Луцьк/Київ – Чоп та №143/146 Чоп – Відень у грудні 2023 року.

Зростання на 52% та 66% демонструє маршрут Миколаїв – Київ та Київ – Миколаїв відповідно.

У топі також маршрути Київ – Хмельницький – Київ, Київ – Хелм – Київ, Київ – Вінниця – Київ.

Загалом за травень 2024 року "Укрзалізниця" збільшила перевезення у внутрішньому та міжнародному сполученнях на 422,5 тис. пасажирів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" за січень-травень 2024 року перевезла 75,4 млн тонн вантажів, що на 30% більше аналогічного періоду 2023 року. Експортні перевезення за звітний період зросли на 57% – до 38 млн тонн.