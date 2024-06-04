У Фонді підтримки енергетики України вже є понад 494 мільйони євро

У Фонді підтримки енергетики України на сьогодні вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 червня.

"Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад $12 млн внесків задекларувала Австралія, про внесок в 42 млн євро оголосила Швеція", – сказав Шмигаль

Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт.

"Працюємо також над розширенням імпорту з Європи до 2,2 ГВт", – додав прем'єр.

Про фонд

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.