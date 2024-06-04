У Києві почалися екстрені відключення світла, графіки не працюють
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Київ перевищив встановлені ліміти споживання електроенергії, тому у місті починаються екстрені відключення споживачів поза графіком.
Про це гендиректор енергопостачальної компанії Yasno (входить до енергохолдингу ДТЕК) Сергій Коваленко повідомив у Facebook.
"День. Київ вийшов за ліміти. "Укренерго" дало команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють", – написав Коваленко.
Раніше в "Укренерго" повідомили, що сьогодні, 4 червня, дефіцит в енергосистемі України більший, ніж вчора через зростання споживання внаслідок використання кондиціонерів, а також через хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, і зменшення імпорту електроенергії з країн Європи.