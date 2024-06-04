Кабмін на пів року продовжив роботу паспортного сервісу ДП "Документ" за кордоном

Кабінет Міністрів продовжив дію експериментального проєкту, що дозволяє ДП "Документ" приймати заяви для оформлення документів за кордоном.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Цей проєкт впроваджувався Державною міграційною службою з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що з огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки укранських громадян за кордоном рішенням уряду роботу ДП "Документ" продовжено ще на шість місяців.

Як повідомлялося, 23 квітня ДП "Документ" призупинило видачу готових документів у своїх закордонних підрозділах, пояснивши це технічними причинами.

Водночас 23 квітня Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Виключення зробили для чоловіків віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1 – 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону. У цих пунктах наведені підстави для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану.

На початку травня підрозділи держпідприємства "Документ" Державної міграційної служби відновили видачу готових документів за кордоном.