СБУ арештувала нерухомість дружини колишнього "регіонала" Маркова на понад 250 мільйонів

Служба безпеки України зібрала докази державної зради дружини екснардепа від забороненої "Партії регіонів" Ігоря Маркова Інеси. Наразі вона є співвласницею російської ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації Росії.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

У 2014 році фігурантка та її чоловік виїхали до Москви, де наразі переховуються від правосуддя та сприяють війні РФ проти України.

Деталі справи

За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення Росії Маркова заснувала в РФ так званий "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем".

Серед його співзасновників – підсанкційний російський співак Грігорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України.

На замовлення корпорації "Ростех" компанія зрадниці розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів РФ. Зокрема, йдеться про КА-52 "Аллигатор" та Мі-28Н "Ночной охотник".

Задокументовано, що від початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Маркової поставила до окупаційних угруповань росії програмних продуктів на понад 100 млн руб. (близько $732 тис.).

Підозра та арешт майна

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Інесі Марковій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того, за матеріалами СБУ, суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.

Як повідомлялося, у травні 2023 року СБУ повідомила чоловіку фігурантки Ігорю Маркову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – держзрада.