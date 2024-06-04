"Нова пошта" планує встановити додатково 500 металевих внутрішніх укриттів у своїх відділеннях

"Нова пошта" планує встановити додатково 500 металевих внутрішніх укриттів у відділеннях, терміналах і депо компанії за наступні три місяці, здебільшого у східних, центральних і південних областях України., повідомила пресслужба.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Нова пошта" шукає партнерів, які можуть швидко виготовити та встановити додаткові металеві та бетонні внутрішні укриття у відділеннях, на депо та терміналах компанії. Наша мета – поставити укриття на кожних 50 метрах, аби співробітники за секунди могли них дістатись", – сказано в повідомленні.

У компанії нагадали, що впродовж 2022-2024 років "Нова пошта" побудувала та встановила 580 укриттів різного типу та інвестувала в них 400 млн грн.

Як повідомлялося, на початку травня цього року внаслідок ракетного удару по депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі було знищено 904 посилки вартістю 3 млн грн.

1 травня, унаслідок ракетної атаки росіян по Одесі було знищено сортувальне депо та відділення "Нової пошти".