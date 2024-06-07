Використовується у зброї: Тайвань заборонив експорт нітроцелюлози до Росії та Білорусі

Міністерство економіки Тайваню розширило санкції проти Росії та Білорусі, заборонивши експорт до цих країн нітроцелюлози – важливого компонента для виробництва снарядів.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Рішення офіційно набуде чинності 14 червня 2024 року.

"Нітроцелюлоза відома як важливий компонент бездимного пороху та боєприпасів, і вже регулюється США та ЄС. Таким чином, контроль необхідний для запобігання нормативним прогалинам", – зауважили в Міністерстві.

Міністерство економіки Тайваню також підвищило штраф за порушення до 1 млн тайванських доларів (майже $31 тис.) та закликало бізнес дотримуватись як національних, так і міжнародних норм експортного контролю, виконувати належну обачність та уникати порушень, щоб захистити свою ділову репутацію, а також власні права та інтереси.

Раніше повідомлялося, що Латвія пропонує в 14 пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії заборонити постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію, які використовуються у зброї.

До того стало відомо, що низка російських компаній 2023 року ввезла в Росію вимірювальні системи виробництва британської Renishaw, потрібні для виробництва зброї, на суму 360 млн руб. ($4 млн).