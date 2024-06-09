В Instagram тестують новий тип реклами, яку не можна пропустити

Компанія Meta тестує новий тип реклами в стрічці Instagram без можливості її пропустити. Компанія називає це "рекламною паузою".

Про це пише Engadget.

Із новою рекламою, яку вже помітили деякі користувачі, не можна прокручувати стрічку, доки не закінчиться "рекламна пауза".

Як зазначається, "паузи" тривають кілька секунд, хоча незрозуміло, чи може тривалість змінитися, якщо Meta вирішить зробити новий формат офіційним.

"Рекламні паузи – це новий спосіб перегляду реклами в Instagram. Іноді вам може знадобитися переглянути рекламу, перш ніж ви зможете продовжити перегляд", – йдеться в повідомленні в додатку.

Хоча відеореклама, яку не можна пропустити, поширена на інших платформах, як-от YouTube, для Instagram це новий і набагато агресивніший формат. Також примітно, що компанія експериментує з рекламою у своїй основній стрічці, а не в Reels або Stories, де відеореклама є більш поширеною, хоча поки її можна пропустити.

Раніше повідомлялося, що Instagram оголосила про запуск нових функцій для Stories. Зокрема, нова опція "Показати" дозволяє публікувати приховані історії, доступні лише за умови надсилання особистого повідомлення.

Наприкінці березня повідомлялося, що компанія Meta оголосила, що користувачі Instagram та Threads тепер зможуть обмежити політичний контент у своїх стрічках за допомогою нової функції.