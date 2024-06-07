Промисловці закликали Шмигаля не збільшувати норматив із імпорту електроенергії для їх невідключення від електрики

Федерація роботодавців України закликає Кабінет Міністрів скасувати постанову №611 від 30 травня 2024 року, згідно з якою промислові споживачі електроенергії звільняються від планових обмежень, якщо обсяг імпорту становить щонайменше 80% в структурі споживання. Натомість ФРУ закликає повернутися до попередньої редакції Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні, в якій був зафіксований норматив на рівні 30% із травня по вересень і 50% – із жовтня по квітень.

Про це йдеться в листі генерального директора ФРУ Руслана Іллічова на адресу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, а також Мінекономіки, Міненергетики, НКРЕКП та НЕК "Укренерго".

"Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2024 року №611 внесено зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні (постанова Кабміну від 27 жовтня 2023 року №1127). Згідно з новою редакцією, НЕК "Укренерго" гарантує забезпечення імпортерам електроенергії, звільняючи їх від планових обмежень споживання, якщо обсяг імпорту становить щонайменше 80% в структурі споживання (було 30% із травня по вересень і 50% – із жовтня по квітень). Ухвалення рішення з такого важливого та актуального для промисловості питання відбулося без належної дискусії та обговорення, що позбавило споживачів можливості висловити зауваження та пропозиції, незважаючи на численні потенційно негативні наслідки", – сказано в листі.

Як пояснює ФРУ, потужність міждержавних перетинів значно менша за потреби бізнесу, що зумовить виникнення дефіциту імпортної електроенергії, який у нинішній ситуації із станом енергетичної системи України не може бути покритий за рахунок внутрішнього виробництва.

"Це призведе до штучного зростання попиту на імпорт та може призвести до зростання цін. На аукціонах із розподілу міждержавних перетинів перевагу отримують підприємства з низькою часткою витрат на електричну енергію у собівартості продукції. Надання гарантій постачання лише тим, хто імпортує 80% своїх потреб, серйозно зашкодить енергоємним галузям промисловості та призведе до зупинки великих виробництв в години пікового навантаження", – попередили в Федерації роботодавців.

Окрім того, підвищення вартості імпорту спричинить загальне зростання цін на електроенергію та споживчі товари, що негативно вплине на рівень життя населення.

"Нестабільність постачання електроенергії створює перешкоди для планування виробництва, що негативно впливає на промисловість та суміжні галузі, такі як залізничний транспорт та роботу портів. Нездатність забезпечити стабільне постачання електроенергії призведе до зниження виробничої активності великих підприємств, зменшення податкових надходжень, валютної виручки, негативно вплине на ВВП України, забезпечення обороноздатності нашої держави, а також зростання безробіття", – підкреслили в ФРУ.

Із метою уникнення негативних наслідків для економіки та промисловості, Федерація роботодавців України звернулася до українського уряду з проханням скасувати постанову №611 від 30 травня 2024 року та повернутися до попередніх умов імпорту електроенергії.

Кріт того, ФРУ запропонувала внести до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні норму щодо збільшення обсягів обласних лімітів споживання на величину імпортованої електроенергії.