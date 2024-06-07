Високий суд Лондона відмовився розглядати позови щодо літаків, які застрягли в Україні через війну

Високий суд Лондона відмовився розглядати позови власників та лізингодавців літаків, що застрягли в Україні через війну, до страхових компаній.

Про це йдеться в ухвалі за позовом Aercap Ireland до страхової компанії "Універсальна" та перестраховиків-нерезидентів, передає LIGA.net.

Так, суд вирішив, що ці справи мають розглядатися в українській юрисдикції.

Позивачі звернулися до англійського суду, мотивувавши це ризиком відключень електроенергії в Україні, що нібито впливає на роботу судів та юристів.

Крім того, вони пояснювали, що частина відповідачів є нерезидентами, зареєстрованими в Англії чи Ірландії, а отже, не мають істотного зв'язку з Україною.

Проте суддя в своєму рішенні ухвалив, що відповідачі мають вагомі причини наполягати на розгляді справ в Україні. Серед них – важливість законодавства України для розгляду спірних питань, перебування в Україні доказів і свідків, ризик дублювання судових процесів, нижчі судові витрати для відповідачів.

"Відповідачі мають кращі аргументи на користь положення про виключну юрисдикцію в договорах перестрахування", – виніс рішення суддя.

Евакуація літаків

Польоти цивільної авіації в Україні призупинені з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії.

Деякі українські авіакомпанії перед вторгненням встигли вивезти літаки й повернути їх орендодавцям, але частина бортів досі залишаються в аеропортах і не можуть покинути територію України через закритий повітряний простір.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що авіакомпанії Skyline Express вдалося евакуювати з міжнародного аеропорту "Бориспіль" свій авіалайнер Boing 777-300. Це був уже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку повномасштабної війни.

До того, 1 червня 2023 року, третій цивільний літак евакуювали з аеропорту "Львів".

У квітні минулого року українська авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати з України свій останній літак, який не встиг вилетіти за кордон напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

У вересні 2022 року комерційний літак компанії Wizz Air, який від початку повномасштабного вторгнення РФ перебував у Львові, вилетів зі львівського аеропорту до польського Катовіце.

20 грудня 2022 року Туреччина евакуювала два військово-транспортні літаки Airbus A400. Вони прибули до "Борисполя" в ніч із 23 на 24 лютого 2022 року та залишалися заблокованими через закриття повітряного простору України.