Засновник OpenAI Сем Альтман став мільярдером із зарплатою трохи більше $5 тисяч на місяць

Засновник компанії OpenAI – розробника чат-боту ChatGPT – Сем Альтман інвестував у понад 400 компаній, що зробило його мільярдером.

Про це пише Business Insider, передає LIGA.net.

Активи Альтмана оцінюються на суму щонайменше $2,8 млрд.

Водночас його річна зарплатня становить приблизно $65 тис.

Альтман також скористався борговою лінією свого банку, яка дозволила йому інвестувати сотні мільйонів доларів у приватні стартапи., хоча це викликає питання про потенційні конфлікти, оскільки деякі з цих стартапів співпрацюють з OpenAI.

Раніше повідомлялося, що колишній гендиректор і засновник Amazon Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу. Так, його стстки на сьогодні становлять $205 млрд.

Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, опинився на другому місці, його статки становлять $203 млрд. Арно ще на початку травня посідав перше місце в цьому рейтингу.

На третьому місці – засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, статки якого оцінюють у $202 млрд.