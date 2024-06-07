Україна розраховує на часткове списання боргу в реструктуризації євробондів, – Марченко

Міністерство фінансів України продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу. Переговори найближчим часом будуть публічними.

Про це заявив міністр Сергій Марченко під час години уряду у Верховній Раді 7 червня, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз проводимо переговори з кредиторами з приводу реструктуризації і, зокрема, це передбачає часткове списання боргів. Тому очікуйте новин", – сказав Марченко.

"Найближчим часом ці переговори будуть публічними, і ми зможемо з вами окремо щодо них переговорити", – додав міністр, відповідаючи на запитання.

Домовленість із власниками єврооблігацій

Як повідомлялося, Україна 10 серпня 2022 року одержала згоду власників 13 випусків її єврооблігацій на загальну суму, еквівалентну $22,6 млрд, а також двох випусків єврооблігацій під держгарантії приблизно на $1,5 млрд, на відтермінування виплат відсотків і основної суми боргу за ними на 24 місяці.

Тоді реструктуризація не передбачала списання боргу.

Ринок із середини весни 2024 року очікує пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями.

Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів.

Видання Wall Street Journal на початку травня повідомило, що група власників облігацій, включно з BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб відновити виплати відсотків за боргом уже наступного року в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

Умови відстрочки

Напередодні затвердження МВФ у березні 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України на $15,6 млрд група офіційних кредиторів України за результатами зустрічі за участю представників МВФ і Світового банку надала фінансові гарантії для цієї програми.

Вони передбачають на період її дії (2023-2027 роки) продовження паузи (standstill) з виплат Україною боргу країнам групи.

Умовою такої відстрочки є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.

Своєю чергою Мінфін України 24 березня 2023 року заявив, що уряд країни на час програми зобов'язується вжити низку заходів з управління державним зовнішнім боргом, щоб досягти низки цілей: відновити боргову стійкість; зберегти ліквідність; зменшити дефіцит фінансування та створити необхідні умови для участі комерційного сектору у відновленні економіки.

Згідно із заявою Мінфіну, відомство очікувало початку переговорів із власниками єврооблігацій на $20 млрд про нову реструктуризацію на початку 2024 року, щоб завершити їх не пізніше середини 2024 року.

Думка МВФ

Міжнародний валютний фонд нещодавно заявив, що державний борг України потребує "глибокого врегулювання".

У матеріалах МВФ відсутня пряма згадка про бажаність часткового списання боргу, водночас МВФ заявляє про необхідність для України знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році.

Як додаткові цілі під час реструктуризації, окрім зниження боргу до 82% ВВП, зазначено також зменшення витрат на обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями до 1-1,8% ВВП.