Швейцарія виділить Україні понад 60 мільйонів євро на цифровізацію та електронне урядування

Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити підтримку України у сферах цифровізації та електронного урядування, затвердивши на ці цілі 58,7 млн ​​швейцарських франків (60,6 млн євро) протягом наступних 2024-2028 років.

Про це йдеться в повідомленні уряду Швейцарії.

Фінансування надходитиме з регулярного бюджету міжнародного співробітництва та буде зосереджено, зокрема, на проєктах у регіонах, які безпосередньо постраждали від війни.

"Мільйони українців були вимушено переміщені, і для того, щоб вони також мали доступ до державних послуг, ці послуги мають бути доступними в цифровому вигляді. [...] Завдяки підтримці Швейцарії та інших міжнародних партнерів стало можливим просувати цифровізацію в системі державного управління та задовольнити зростаючий попит на цифрові послуги", – сказано в повідомленні швейцарського уряду.

Як зазначається, ця ініціатива стала можливою завдяки проекту "Електронне урядування для підзвітності та участі" (EGAP), який сприяє цифровій трансформації українського управління та підтримується Швейцарським агентством розвитку та співробітництва з 2015 року.

Раніше повідомлялося, що Верхня палата парламенту Швейцарії 3 червня відхилила пропозицію, що передбачала виділення 5 млрд швейцарських франків ($5,58 млрд) на допомогу Україні.

Допомога для України мала увійти до фінансового пакета на 15 млрд франків, який також включав 10,1 млрд франків додаткового фінансування для збройних сил Швейцарії.