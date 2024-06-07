Швейцарські компанії зменшують активність в Україні через мобілізацію, – опитування

Більшість швейцарських компаній, які були присутні в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії, продовжують працювати, хоча змушені зменшити масштаби діяльності через виклики воєнного часу.

Про це повідомила заступниця керівника відділу країн і глобального портфоліо Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань Пріска Депнерінг, передає Укрінформ.

Депнерінг розповіла, що нещодавно було проведене регулярне опитування серед швейцарських компаній, які працюють в Україні, яке підтвердило, що значна кількість таких компаній продовжують свою діяльність та роблять внесок у місцеву економіку.

"Загалом більшість швейцарських компаній залишаються в Україні, хоча частина з них через труднощі мусила зупинити свою діяльність. Багато компаній зменшили масштаби роботи через проблеми з робочою силою, оскільки частина працівників були мобілізовані до ЗСУ, а знайти нових складно з тієї ж причини", – сказала Депнерінг.

Водночас вона відзначила, що інтерес до продовження діяльності в Україні залишається, хоча, як засвідчило дослідження, підтримка функціонування бізнесу у воєнний час є складним викликом.

"Імовірно, подібні проблеми актуальні не лише для швейцарських компаній", – зауважила вона.

Україна та Швейцарія вже розпочали підготовку до проведення спільних місій з оцінки можливості для бізнесів обох країн, про які сторони домовилися під час Всесвітнього форуму в Давосі.

Депнерінг зауважила, що українські реалії значно відрізняються від тих уявлень, які існують у Швейцарії. Це зумовлено тим, що інформація про Україну у випусках новин переважно стосується воєнних подій.

"Громадянам такої невеликої країни, як Швейцарія, складно уявити, що така велика країна, як Україна, може одночасно переживати жахливу війну на сході і зберігати відносно нормальне життя у Києві, принаймні більшу частину часу", – сказала Депнерінг.

На її думку, щоб швейцарські підприємці зрозуміли реальність в Україні, їм треба показати, як країна живе і працює під час війни.

"Саме тому ми вивчаємо перспективи підготовки однієї з таких місій для детального вивчення ситуації. Зокрема, спільно із швейцарськими компаніями ми визначаємо привабливі для відвідування місця, а також потенційні сектори, які були б цікавими для швейцарського приватного бізнесу", – підкреслили Депнерінг.

Як повідомлялося, багато німецьких фірм, що працюють на українському ринку, планують нові інвестиції, незважаючи на війну. Водночас 8% німецьких компаній збираються згорнути інвестиції в Україну.