Фінсько-український фонд Double Tap Investments буде інвестувати в українські оборонні стартапи

Фінсько-українська інвесткомпанія Double Tap Investments вирішила інвестувати в українські стартапи у сфері оборонних технологій.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає AIN.UA.

Як зазначили в компанії, рішення інвестувати в українські проєкти ґрунтується на стрімкому розвитку України в оборонних інноваціях. Її стартапи розробляють революційні технології в таких галузях, як розмінування, штучний інтелект, безпілотні системи та передова зброя.

Серед ключових цілей інвестицій – прагнення пришвидшити розробку та впровадження технологій, які можуть підвищити безпеку в усьому світі.

Компанія прагне допомогти українським підприємцям масштабувати свій бізнес і досягти довгострокового успіху завдяки фінансовій підтримці, менторству та доступу до глобальної мережі.

Double Tap сприятиме партнерству між українськими стартапами та відомими оборонними компаніями по всьому світу, зокрема завдяки обміну знаннями та спільним зусиллям із розробки.

Double Tap почав свою діяльність у Фінляндії 7 червня. Стартом стане подія DEFINE ecosystem.

Про компанію

Double Tap Investments спеціалізується на трансформаційних технологічних секторах, включно з обороною, кібербезпекою та штучним інтелектом. Фокусуючись на інвестиціях з високою віддачею, Double Tap співпрацює з інноваційними стартапами для стимулювання зростання та створення довгострокової цінності.