Шмигаль про підвищення податків: Уряд ще не починав обговорення

Кабінет Міністрів України наразі не обговорює питання підвищення податків.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми не починали й не обговорюємо в уряді питання підвищення податків", – наголосив Шмигаль.

Водночас він підтвердив, що уряд звертатиметься до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони.

Підвищення податків

Раніше, наприкінці травня, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що, щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.

За даними джерел української редакції Forbes, наразі Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас про рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначилися. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.