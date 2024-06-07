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Рада заборонить медикам рекламувати лікарські засоби і отримувати бонуси від фармкомпаній

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ліки

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який обмежить взаємодію фармацевтичних компаній із медиками.

Відповідний законопроєкт №10293 про розширення переліку обов'язків медичних і фармацевтичних працівників, а також спеціалістів із реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності на засіданні у четвер підтримали 250 депутатів, передає Інтерфакс-Україна.

Серед іншого, документом пропонується запровадити заборону медикам і фармацевтам безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити та/або одержувати сувенірну та брендовану продукцію від фармвиробників, дистриб'юторів і аптек, просити та/або одержувати для себе або близьких їм осіб подарунки, бонуси, премії, повернення готівкових коштів, рекламувати лікарські засоби, а також виписувати лікарські засоби, медичні вироби, допоміжні засоби реабілітації на фірмових бланках.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    цікаво як вони це відмоніторять - такі плюхи зазвичай велика частина прибутку лікарів
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    все правильно!
    до кожного медика надіслати тцк з бусиком і в окопи!
  • Tema9
    Напевно кнопкодави збираються підвищити зарплати медикам, нє? Цікаво, зараз так само багато реклами ліків по зомбоящику як і 2 і більше років тому? Напевно реклама від лікарів конкурує з рекламою в зомбоящику. Ахмєткі, Льовочкіну і Каломийському кушать більше хочеться?
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