Рада заборонить медикам рекламувати лікарські засоби і отримувати бонуси від фармкомпаній

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який обмежить взаємодію фармацевтичних компаній із медиками.

Відповідний законопроєкт №10293 про розширення переліку обов'язків медичних і фармацевтичних працівників, а також спеціалістів із реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності на засіданні у четвер підтримали 250 депутатів, передає Інтерфакс-Україна.

Серед іншого, документом пропонується запровадити заборону медикам і фармацевтам безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити та/або одержувати сувенірну та брендовану продукцію від фармвиробників, дистриб'юторів і аптек, просити та/або одержувати для себе або близьких їм осіб подарунки, бонуси, премії, повернення готівкових коштів, рекламувати лікарські засоби, а також виписувати лікарські засоби, медичні вироби, допоміжні засоби реабілітації на фірмових бланках.