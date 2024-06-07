МОЗ запропонував пекарям зменшити вміст солі у хлібі



Міністерство охорони здоров'я закликало виробників зменшити кількість солі в хлібі та хлібобулочних виробах.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив на нараді з представниками Всесвітньої організації охорони здоров’я, Центру громадського здоров’я, Держпродспоживслужби та Всеукраїнської асоціації пекарів, повідомляє пресслужба МОЗ.

За даними Національного дослідження STEPS, проведеного у 2019 році, українці в середньому споживають близько 12,6 г солі на добу, тоді як ВООЗ рекомендує, щоби добова норма не перевищувала 5 г.

Ляшко зауважив, що кожен українець щодня в середньому споживає від 2,5 г до 4,25 г солі тільки з хлібом, а це – половина і більше добової норми, рекомендованої ВООЗ. За даними Держслужби статистики, кожен українець споживає близько 250 г хліба на добу. Вміст солі в більшості різновидів хліба коливається від 1,07 до 1,7 г на 100 г.

"Кількість натрію, який ми споживаємо здебільшого у вигляді харчової солі, впливає на загальний ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Зменшення кількості солі в хлібі – важливий аспект національних стратегій зниження такої захворюваності", – наголосив Ляшко.

Міністр нагадав, що вже два роки діють обмеження, запроваджені в межах реформи шкільного харчування. Вони передбачають, вміст солі у хлібі не має перевищувати 0,45 г на 100 г готового продукту.

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Відтак МОЗ пропонує українським виробникам хліба розглянути такі заходи: