ДБР виявило схему привласнення нерухомості "Київміськбуду" вартістю 280 мільйонів

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам схеми незаконного привласнення нерухомості "Київміськбуду" вартістю понад 282 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції повідомили про підозру учасникам схеми з незаконного заволодіння нерухомістю вартістю понад 282 млн грн, що належить ПрАТ "ХК "Київміськбуд", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, схему організував власник одного з підприємств - управителів фонду фінансування будівництва та директор компанії, через яку здійснювали оплату купівлі нерухомості.

За даними джерел агентства Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах, йдеться про фінансову компанію (ФК) "Житло-Капітал", що управляє з 2008 року фондом фінансування будівництва низки житлових комплексів, зокрема колишніх об'єктів корпорації "Укрбуд".

"Учасники оборудки підробляли документи та без відома забудовника здійснили продаж майнових прав на об’єкти нерухомості на підконтрольних осіб. Загальна сума збитків, які були завдані ПрАТ "ХК "Київміськбуд", перевищує 282 млн грн", – уточнили у ДБР.

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За місцем роботи та проживання фігурантів у столиці та Київській області було здійснено 29 обшуків, вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

У цій справі правоохоронці повідомили про підозру:

організатору схеми в організації протиправного заволодіння майном, що спричинило тяжкі наслідки, несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361-2 КК України);

директору підприємства, через яке здійснювали оплату купівлі нерухомості, - у пособництві протиправному заволодінні майном (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ст. 206-2 КК України).

Наразі суд застосував до організатора схеми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 282,6 млн грн, вирішується питання про застосування запобіжних заходів іншим підозрюваним.

Під час розслідування правоохоронці також викрили працівника податкової служби та співробітника держбанку, які надавали фігурантам злочинної схеми інформацію щодо низки товариств.

"Зокрема, номери, дати відкриття та закриття рахунків, інформація щодо реєстрації платника податку на додану вартість та єдиного соціального внеску, інформація про місце обліку, стан рахунків, рух коштів по ним та інше", – зазначають у ДБР.

Працівнику податкової служби повідомлено про підозру в несанкціонованих діях з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах, вчинених повторно, та несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Водночас співробітнику держбанку повідомлено про підозру в несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Нагадаємо, восени 2023 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку призупинила ліцензію ФК "Житло-Капітал". Раніше, у серпні того самого року, Господарський суд Києва визнав фінкомпанію кредитором "Укрбуд Девелопмент".