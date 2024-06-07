НБУ оштрафував державний "Ощадбанк" на 34 мільйони гривень

Національний банк України у травні оштрафував "Ощадбанк", банк "Південний" та "А-Банк" за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зокрема, державний "Ощадбанк" оштрафовано на 33,76 млн грн за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу клієнтів та неналежне виконанні банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Акціонерний банк "Південний" оштрафували на 11,05 млн грн за неналежне виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, а також за несвоєчасне подання документів на вимогу НБУ.

Крім того, банк отримав письмове застереження за неналежне виконання обов’язку із впровадження внутрішнього контролю з питань протидії відмиванню коштів.

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"А-Банк" також оштрафували на 10,05 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, зокрема політично значущих осіб та членів їх сімей, а також неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід до його клієнтів.

Банк також отримав письмове застереження за порушення низки інших вимог у сфері відмивання нелегальних доходів.

Крім того, Нацбанк оштрафував ТОВ "Даймонд Пей" на 13,64 млн грн за порушення вимог до проведення первинного фінансового моніторингу.