"Оператор тилу" Міноборони роздав 17 мільярдів на харчі для ЗСУ: Серед підрядників фірми, пов’язані з Глиняною та Гринкевичем

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони з 29 травня по 4 червня уклало 20 угод на харчування військових ЗСУ у другому півріччі цього року на загальну суму 17,3 млрд грн.

Замовлення розподілили між сімома постачальниками, формальна економія склала 22% загальної очікуваної вартості закупівель 22,08 млрд грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Вибірково перевірені ціни в каталогах від різних компаній відповідають ринку або нижчі, зазначає видання.

Найбільші за сумою підряди отримало ТОВ "Міт Пром" із договорами на 3,78 млрд грн. Воно орендує склади у фірми з орбіти скандальної підприємиці Тетяни Глиняної, підприємства якої і раніше були серед фаворитів на харчових тендерах Міноборони.

Водночас через встановлені "Оператором тилу" тендерні вимоги не змогло повноцінно взяти участь в торгах ТОВ "Ют Компані". Це фірма, яку спеціально для участі в військових торгах створили власники великої торгової мережі "Varus".

Найбільші харчові підрядники "Оператора тилу" на друге півріччя 2024 року:

ТОВ "Міт Пром" – 3,79 млрд грн (базові області – Запорізька, Черкаська та Харківська);

ТОВ "Асікс Груп" – 3,58 млрд грн(Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська);

ТОВ "Гранпрі Лтд" – 3,45 млрд грн (Кіровоградська, Одеська, Донецька);.

Консорціум "Юнайтед Фуд Груп" – 2,87 млрд грн (Київська, Київ, Рівненська, Львівська);

ТОВ "Охтирка М’ясопродукт" – 1,56 млрд грн (Сумська, Полтавська, Чернігівська);

ТОВ "Буський консервний завод" – 1,54 млрд грн (Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська);

ТОВ "Трейд Граніт Інвест" – 508,41 млн грн (Вінницька, Тернопільська).

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Львівським ТОВ "Міт Пром" володіє та керує Ольга Михайлова із Львівщини. До лютого 2024 року фірма була зареєстрована в Рава-Руській, а засновником і директором був Ігор Кремінець із Львівщини.

До січня 2024 року його партнерами по фірмі також були дружина Мирослава Кремінець і Василь Волинець із Львівщини. Мирослава Кремінець володіє ТОВ "Кремінець", а Ігор Кремінець – ТОВ "Укр Агро Міт" і ТОВ "Вавілон Фуд". У 2015 році він, працюючи комірником у ПВФ "М’ясопром" Василя Волинця, став депутатом Магерівської селищної ради Жовківського району (вибув 2017 року).

Раніше у "Прозорро" були дані лише про один її підряд від Міноборони щодо харчування в листопаді 2023 року на 400,04 млн грн.

Фірма суборендує склади в ТОВ "Міт Мікс" Назарія Березюка та Олександра Дмитревича із групи Тетяни Глиняної, скандально відомої підприємиці, що заробляла на поставках Міноборони і купила низку готелів у Хорватії. "Міт Мікс" у свою чергу орендує їх у Ірини Кут та Олени Березюк.

Столичним ТОВ "Асікс Груп" володіє і керує Євген Лазоренко із Запоріжжя. До січня 2024 року засновником і директором був Вадим Квятковський із Хмельницького, а до грудня 2022 року – Євген Білий із Києва. У 2017 році фірмою керувала Анна Ярмошук із Вишневого, а засновником значилось київське реєстраційне ТОВ "Гранд Консалтинг Групп". Останнє належить Анні Ярмошук та Ірині Філатовій, яка зареєстрована в окупованій Макіївці.

Фірма орендує в Олега Мотника, Євгенія Прокопчука і ТОВ "Макс Логiстик Лтд" Марії Гіркової склади, які також належать вищезгаданому "Глобинському м’ясокомбінату".

"StateWatch" писав з посиланням на рішення Господарського суду міста Києва, що "Асікс Груп" раніше постачала військовій частині неякісну харчову продукцію на суму 90 тис. грн. У 2020 році "Асікс Груп" згадувалась у кримінальній справі про постачання неякісного масла у житомирського КНП "Обласний протитуберкульозний диспансер", і більше ухвал не було.

Із 2017 року "Асікс Груп" отримала підрядів на 4,53 млрд грн, переважно в Міноборони.

Одеською "Гранпрі Лтд" зі статутним капіталом 2 млн грн володіє та керує одесит Микола Бахтєяров. До 2022 року засновником і директором фірми був одесит Павло Смоляков, а до 2022 року нею під назвою "Югхімтек" володіла та керувала одеситка Катерина Болотова.

Фірма орендує у ПП "Брайловський" Сергія Брайловського та Валерія Друзенка склад, який належить ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат" (група "Глобино") Олександра Кузьмінського і Романа Пархоменка. Ще вона орендує холодильні камери у ФОП Друзенко Ірина Борисівна. Одесит Валерій Друзенко – це першозасновник ексгодувальника армії ТОВ "Латоріца-Темп".

Створений місяць тому, 1 травня столичний Консорціум "Юнайтед Фуд Груп" очолює Ольга Букрєєва.

За даними системи "YouControl", учасниками консорціуму є п’ять фірм:

київське ТОВ "Сендерс" Анастасії Сердюк;

київське ТОВ "Фарден Прайм" Олени Шевчук;

чернівецьке ТОВ "Лілак" директора Альберта Вугмана, Дмітрія Вугмана, Олексія Сака, Ірини Завадовської та Анни Заблоцької. Родині Вугманів належало нині припинене ТОВ "Ввіко", з яким у 2017 році судився Держрезерв стосовно заміни тушонки виробництва ТОВ "Бучацький консервний завод". Завадовська також володіє ТОВ "Бенефіт Фуд";

ТОВ "АПС 1" Андрія Барана і Тетяни Чайківської із Тернопільщини. Фактично фірма відноситься до групи "Агропродсервіс" нардепа Івана Чайківського ("За майбутнє");

миколаївське ТОВ "Рибоконсервний завод "Південний" Андрія Чукліна. Цей завод виготовляє рибні консерви під брендами "Аквамарин" та "ІРФ" ("Інтеррибфлот").

Консорціум орендує склади у свого учасника "Лілак", у ТОВ "Дистрибуція-Центр" з орбіти "Інтеррибфлоту" та у ТОВ "М’ясокомбінат Тернопільський" із групи "Агропродсервіс".

Консорціум має один номер телефону з ФОП Букрєєва Ольга Анатоліївна, ТОВ "Спектрплюс" Олени Заболотньої і Сергія Рудяка та Консорціумом "Всеукраїнське агентство розвитку громад та територій". Учасниками останнього є фірми ТОВ "Проексп" і ТОВ "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства", що останнім часом активно виграють підряди на експертизу й проєктування будівництва шкільних укриттів.

ТОВ "Охтирка М’ясопродукт" із Сумщини володіють директор Олександр Капусник та Альона Мороз із Харківщини. Капусник володіє ТОВ "Охтирка Агропродукт" із Віталієм Морозом, власником сільськогосподарського ТОВ "Україна". Останніми двома фірмами керує колишній старший оперуповноважений ГУ ДФС у Сумській області Віталій Нагорний.

Фірма орендує склади у ТОВ "БЦ Регіон" Томаша Фіали і ТОВ "Світ овочів" Наталії Сасько.

У 2019 році поліція підозрювала, що посадовці "Охтирка М’ясопродукт" при виробництві м’яса надали офіційним органам неправдиві відомості шляхом використання підроблених документів по закупівлі тварин від ПАТ "Укргазвидобування" і реалізації готової продукції на адресу ТОВ "Аман Агро", що має ознаки "фіктивності". Крім того, із судового реєстру відомо, що свого часу "Охтирка М’ясопродукт" поставляв продукти ТОВ "Військторг".

Усього з 2016 року "Охтирка М’ясопродукт" отримала замовлень на суму 2,02 млрд грн.

ТОВ "Буський консервний завод" із Львівщини володіють Олена Муранова з Житомира та Олександр Лапшин і Роман Соловей зі Львова, а керує Марія Діжак. Фірма зареєстрована ще у 1996 році, однак почала брати участь в закупівлях на "Прозорро" лише в 2024 році. Фірма має договір постачання із ТОВ "Нововолинський м’ясокомбінат", яке орендує виробництво у власного засновника – ТОВ "СМП" екснардепа Сергія Мартиняка (група "Пан Курчак").

Як повідомляв Арсен Жумаділов, "кінцевий бенефіціар Лапшин Олександр Вячеславович отримав дві квартири в рамках грошової позики від фігуранта кримінального провадження Гринкевича через борг останнього". За даними видання "Цензор.НЕТ", компанія також була постачальником продукції для компанії Гринкевича. Також завод фігурував у справі про розкрадання коштів під час постачання неякісних консервів для Нацгвардії протягом 2017-2019 років.

Засновницею і директоркою ТОВ "Трейд Граніт Інвест" є Юлія Павліченко. Це колишня власниця відомої за часів Порошенка компанії "Максмед Інтернешнл", яка тоді блокувала торги "Укрзалізниці" на мільярди гривень через оскарження в Антимонопольному комітеті. Павліченко відома як бізнес-партнерка Владислава Якубовського. Він керував агенцією Держекоінвест за часів Януковича.

"Максмед" на той час був прописаний у бізнес-центрі "Євразія" на вул. Жилянській, 75. Де також знаходилась громадська приймальня впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Після того як Порошенко втратив владу, "Максмед" змінив назву на ТОВ "Прайм-ф’южн-сейлс" і переїхав у офіс №4 по вул. Володимирська, 42г. Цей самий офіс до неї займало ТОВ "Торум" з групи Грановського (див. їхні зв’язки), яке за часів Порошенка було одним з найбільших постачальників палива для "Укрзалізниці" і Міноборони.

Фірма "Трейд Граніт Інвест" орендує склади у цілої низки компаній: ПрАТ "Янтар" (група родини Шкрябай) Василя Шкрябая і Валентини Бойчук, ТОВ "Логістик-Склад" Сергія Брови, ТОВ "Фрост 4" Вадима Кучука і Віталія Байдужа, ТОВ "АПЦ-Груп" (група "Полетехніка") Олега Трубілова і Руслана Лисака, ТОВ "ЕкоЗелень" Юлії Геровської та Василя Даналікі, а також у ТОВ "Дніпроагропродукт" (група родини Астіон).

У 2023 році фірма отримала продуктові підряди виключно Міноборони на 3,95 млрд грн.

Хто зривав постачання харчів для ЗСУ?

Нагадаємо, 21 лютого держпідприємство "Державний оператор тилу" скасувало результати 11 тендерів на харчування для військовослужбовців загальною очікуваною вартістю 10,8 млрд грн через рішення суду.

6 березня ДОТ не зміг провести повторні тендери на харчування для військовослужбовців, звинувативши у цьому постачальників.

Відтак, у березні держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало прямі договори з постачальниками харчування для Збройних сил України по 13 секторам, які охоплюють всю Україну.

Перші поставки за ними очікувалися вже з 1 квітня, проте частина обраних ДОТ у ручному режимі постачальників зірвали строки і були замінені. А згодом "Державний оператор тилу" визнав, що в усіх обраних компаній виникли труднощі з відправленням продуктів для Збройних Сил України.