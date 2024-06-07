"Укргідроенерго" витратило 10 мільярдів на захист від дронів і відновлення ГЕС за секретними цінами

Державне "Укргідроенерго" протягом 2022-2024 років замовило облаштування протидронового захисту та відновлення об’єктів різних ГЕС після ракетних ударів на загальну суму 10,39 млрд грн.

У більшості випадків договори укладалися без торгів, а підсумкові відомості ресурсів не оприлюднювалися, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Таким чином, "Укргідроенерго", яке з 2011 року незмінно очолює Ігор Сирота, зробило захисних замовлень вдвічі більше, ніж "Укренерго", яке уклало контракти на будівництво захисту над електропідстанціями на суму близько 5,4 млрд грн.

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П’ять підрядників "Укргідроенерго" отримали підряди на 8,74 млрд грн – це 84% від загальної суми:

ПП "Елітбуд-1" отримало найбільший підряд на будівництво захисту Дністровської ГАЕС вартістю 4,19 млрд грн. Ці роботи мають виконати до кінця 2026 року. Засновниками житомирської фірми є Василь Бойко і Денис Болейко. Останній був пов’язаний із братами Черпіцькими, яких називали лідерами угрупування "Чепчики". Нинішній підряд – найбільший в історії цієї фірми.

Ці роботи мають виконати до кінця 2026 року. Засновниками житомирської фірми є Василь Бойко і Денис Болейко. Останній був пов’язаний із братами Черпіцькими, яких називали лідерами угрупування "Чепчики". Нинішній підряд – найбільший в історії цієї фірми. Київське ТОВ "Гарант Енерго" отримало замовлень на 2,93 млрд грн. Йдеться про будівництво споруди для захисту будівлі ГЕС-1 Дніпровської ГЕС та для захисту електричного обладнання Канівської ГЕС, облаштування протидронового захисту Кременчуцької ГЕС та відновлення захисних ковпаків гідроагрегатів Г7, Г8 Кременчуцької ГЕС, пошкоджених внаслідок ракетного удару 23 листопада 2022 року. Засновником цієї фірми є Михайло Рева. Він разом із сином Андрієм володіє компаніями в різних сферах: аграрної промисловості (ФГ "Ніжинське", ТОВ "Івангородське"), нерухомості (ТОВ "М.В.Інвест"), будівництва (ТОВ "Гарант Сіті Буд", ТОВ "Укрпромбудресурс") та електромонтажних робіт (ТОВ НВП "Гарант Енерго", ТОВ "Енерго-Смарт").

Йдеться про будівництво споруди для захисту будівлі ГЕС-1 Дніпровської ГЕС та для захисту електричного обладнання Канівської ГЕС, облаштування протидронового захисту Кременчуцької ГЕС та відновлення захисних ковпаків гідроагрегатів Г7, Г8 Кременчуцької ГЕС, пошкоджених внаслідок ракетного удару 23 листопада 2022 року. Засновником цієї фірми є Михайло Рева. Він разом із сином Андрієм володіє компаніями в різних сферах: аграрної промисловості (ФГ "Ніжинське", ТОВ "Івангородське"), нерухомості (ТОВ "М.В.Інвест"), будівництва (ТОВ "Гарант Сіті Буд", ТОВ "Укрпромбудресурс") та електромонтажних робіт (ТОВ НВП "Гарант Енерго", ТОВ "Енерго-Смарт"). Турецька компанія Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Altas") отримала 868,65 млн грн. Їй замовили кабелі 150 і 330 кВ та муфти для будівництва комплексної захисної споруди підземного типу для захисту основного електротехнічного обладнання об’єкту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури Дніпровської ГЕС. Компанія зареєстрована в Антальї. Володіє нею перший член правління Андрейс Браденс, громадянин Латвії, який живе у Британії, а керує генеральний директор Хамза Керім, громадянин Туреччини. Компанія займається проектним менеджментом і логістикою, торгує технікою та обладнанням.

Їй замовили кабелі 150 і 330 кВ та муфти для будівництва комплексної захисної споруди підземного типу для захисту основного електротехнічного обладнання об’єкту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури Дніпровської ГЕС. Компанія зареєстрована в Антальї. Володіє нею перший член правління Андрейс Браденс, громадянин Латвії, який живе у Британії, а керує генеральний директор Хамза Керім, громадянин Туреччини. Компанія займається проектним менеджментом і логістикою, торгує технікою та обладнанням. Британській компанії "Medialed Ltd" через відкриті торги замовили комплектну розподільну установку КРУЕ 330 кВ для будівництва комплексної захисної споруди підземного типу Дніпровської ГЕС за 470,61 млн грн. Установку HSG-426A виробництва "Hyosung" (Корея) поставлять протягом 500 днів після авансу 80%. Фірма зареєстрована в Лондоні й поставляє обладнання для енергетичних проектів. Володіє та керує нею громадянин Британії Максим Скачко родом із Києва. До 2015 року вона називалася "Tiger Telecom Investments Limited".

Установку HSG-426A виробництва "Hyosung" (Корея) поставлять протягом 500 днів після авансу 80%. Фірма зареєстрована в Лондоні й поставляє обладнання для енергетичних проектів. Володіє та керує нею громадянин Британії Максим Скачко родом із Києва. До 2015 року вона називалася "Tiger Telecom Investments Limited". ТОВ "МВП "Енергорішення" отримало підряди на суму 276,38 млн грн. Йдеться про облаштування протидронового захисту для об’єктів Кременчуцької та Канівської ГЕС, демонтаж обладнання, знищеного внаслідок ракетного удару для Дністровської ГАЕС та інше. Київська фірма належить киянам Володимиру Масону та Валентині Мітчинській, а керує нею Єгор Семенов. Масон також одноосібно володіє ТОВ "Енергорішення" та керує профспілкою інженерно-технічного складу авіаційного науково-технічного комплексу "Антонов". У реєстрі "МВП "Енергорішення" має один номер телефону +380951088025 із ТОВ "Мартиноніс Альянс" Валерія Джяутова та ТОВ "Ай Сі Джі Україна", засновником якого значиться узбек Баходіржон Тешабоєв, а кінцевим бенефіціаром – Зоя Єрьоміна. Із 2021 року "МВП "Енергорішення" натендерила 436 млн грн виключно в "Укргідроенерго".

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення РФ державне "Укргідроенерго" втратило близько 45% генерації своїх гідроелектростанцій, розповідав генеральний директор компанії Ігор Сирота. За його словами, "ми практично втратили ДніпроГЕС", раніше росіяни також підірвали Каховську ГЕС.