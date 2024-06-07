Кабмін дозволив забронювати 100% працівників в ОПК, енергетиці, поліцейських та пожежників

Кабінет Міністрів дозволив підприємствам ОПК та енергетики бронювати від мобілізації до 100% працівників. Нацполіція та ДСНС також зможуть забронювати 100% працівників за погодженням з Міноборони.

Відповіді зміни до чинної постанови №76 про бронювання уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 7 червня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, відтепер працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко уточнив, що це не нова модель бронювання, а лише зміни до чинної моделі. За його словами, наразі спільно із бізнесом та експертним середовищем напрацьовуються нові підходи до бронювання.

Внесені зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року передбачають, зокрема:

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;

для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження міністра оборони.

Як повідомлялося, Кабмін також затвердив механізм бронювання через портал "Дія". Постанова передбачає, що:

міністерства, ОВА вноситимуть до Єдиного переліку Установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників;

керівники чи уповноважені особи Установи (органу влади, підприємства, організації) подаватимуть через портал "Дія" списки військовозобов’язаних, яких потрібно забронювати;

перевірка даних військовозобов’язаного через реєстри відбуватиметься онлайн. При цьому військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг";

у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим. Керівник підприємства чи уповноважена особа отримує сповіщення про це в особистому кабінеті на порталі "Дія". Дані про бронювання працівника оновляться у застосунку Резерв+.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Ви дістали з таким бронюванням". Як мобілізація змінила ринок праці України

Як повідомлялося, на початку червня Кабінет Міністрів продовжив ще на два місяці строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки, на місяць.

Це зробили після того, як із набуттям чинності закону про посилення мобілізації, біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.