Українці зможуть отримати пільгові кредити на встановлення домашніх СЕС. Кабмін ухвалив постанову

Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання фінансової державної підтримки фізичним особам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 7 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Порядок визначає умови, критерії та механізм надання фінансової державної підтримки фізичним особам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії разом з установками зберігання енергії у власних домогосподарствах, шляхом здешевлення вартості кредитів", – написав Мельничук.

Він уточнив, що державна підтримка надається з метою здешевлення вартості кредитів, що пов’язані із придбанням та встановленням фотоелектричних модулів та/або вітрових електроустановок, встановленою потужністю від 1 кВт до 10 кВт, разом із гібридними інверторами, що здатні працювати як в автономному, так і синхронному з зовнішньою мережею режимі, та установками зберігання енергії ємністю від 1 кВт-год на кожен 1 кВт встановленої потужності генеруючої установки.

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Як повідомлялося, раніше в Мінекономіки анонсували, що Кабмін також розширить програму "Доступні кредити 5-7-9%" на будівництво генерації електроенергії.

Пільгові кредити на суму до 150 мільйонів гривен можна буде отримати як на спорудження об'єктів альтернативної генерації, так і невеликих електростанцій на біопаливі, високоманеврових електростанцій, що працюють на газі, систем накопичення енергії тощо.