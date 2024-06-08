"Не покриває ринкову вартість": Шмигаль вперше прокоментував підвищення тарифу на електроенергію для населення

Нові тарифи на електроенергію для населення, попри їх підвищення на 63%, все одно майже вдвічі нижчі, ніж її ринкова вартість.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Це підняття не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається в районі 7-8 грн. Ми встановили тариф 4,32 грн, виходячи з найдешевшої собівартості "Енергоатому" та "Укргідроенерго", це дві державні компанії, плюс входить собівартість доставки людям. Це найменша собівартість найдешевшої енергії, яка у нас в державі на сьогодні доступна. Ми її віддаємо людям", – сказав Шмигаль.

Водночас він наголосив, що "нічний тариф" для населення збережено, він становить 2,16 грн за кВт-год.

На його думку, це буде стимулом для встановлення двозонних лічильників, щоб споживати більше електроенергії вночі, коли вона дешевша і доступніша.

"У будь-якому випадку, держава сплачує більше 90 млрд грн для того, щоб забезпечити цю неринкову ціну для населення", – сказав Шмигаль.

За його словами, покриття собівартості електроенергії дає можливість накопичити кошти зі сплати податків в бюджет двома державними компаніями, дозволить проводити ремонтні роботи та збільшити субсидії тим, хто їх потребуватиме.

"Люди, які потребуватимуть субсидій вже в нових умовах, в новому тарифі, подають свої заявки, отримують свої субсидії. Ми збільшуємо цей спеціальний рахунок за рахунок сплати податків державними енергетичними компаніями і, відповідно, будемо також відшкодовувати, щоб вразливі верстви населення могли в повній мірі отримувати послуги, і вразливі категорії не відчували суттєвого впливу підняття тарифів", – сказав Шмигаль.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на закритому засіданні у п’ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

Шмигаль рішення про підвищення тарифу не коментував.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.